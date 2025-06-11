12 Haziran Perşembe Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kendi iç dünyanda yükselen duvarların farkına varman olası. Belki de son zamanlarda birine karşı bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde duvarlar örüyorsun. Bu kişi sana yakınlaşmak, duygularını paylaşmak isterken sen, bu kalın ve görünmez duvarın arkasına saklanmayı tercih ediyorsun.

Merkür'ün etkisinde geçireceğin bugün, sevilmek ve sevmek için bu duvarları yıkmayı, duygusal kalkanlarını indirmeyi ve güvenmeyi seçmelisin. Böylece, belki de uzun zamandır aradığın, beklediğin gerçek aşkı bulabilir, sonunda kendini tamamen ona bırakabilirsin.

Duygularını ifade etmekten korkma, çünkü aşk ancak kendini tamamen açtığında ve duygularını saklamadan yaşadığında gerçek anlamını bulur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…