10 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün hayatının merkezinde kendin varsın. Genellikle sorumlulukları önceliklendirir, kendini ikinci plana atarsın ama bugün bunu değiştirmek için güçlü bir iç dürtü hissedebilirsin. İçinde filizlenen bu farkındalık, sana uzun süredir ihtiyaç duyduğun o kişisel alanı açabilir. Ne istediğini, neyi istemediğini daha açık görmeye başlıyorsun.

Dolunay burcunda gerçekleştiği için bu etki seni doğrudan etkiliyor. Hayatında tamamlanması gereken ne varsa artık onunla yüzleşiyorsun. Kendine yeni hedefler belirlemek, artık işlemeyen ilişkileri ya da yıpratıcı alışkanlıkları geride bırakmak için güçlü bir gün. Özellikle iş hayatında kendi kimliğini daha fazla ortaya koyma ihtiyacı hissedebilirsin. Belki bir liderlik rolüne soyunmak, belki de kendi yolunu çizmek için bir karar almak seni bekliyor.

Aşk hayatında ise sınırlarını çizmek önemli hale geliyor. Partnerinle olan dinamiğin seni ne kadar beslediğini, sana gerçekten iyi gelip gelmediğini sorgulayabilirsin. Belki de daha önce görmezden geldiğin şeyler, artık görünür oluyor. Eğer ilişkin yoksa, kendi değerini hatırladığın bu dönemde kimseye ihtiyaç duymadan da güçlü durduğunu fark edeceksin. Bu özgüven, sana daha nitelikli bir ilişki kapısı açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…