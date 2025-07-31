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1 Ağustos Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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1 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ağustos Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Neptün arasında oluşan kare açı, duygusal dünyanı biraz karıştırabilir. Bu etki altında, belki de farkında olmadan kendini duygusal bir kaçamakla ödüllendirmek isteyebilirsin. 'Biraz abur cubur yiyerek kendimi şımartmalıyım' diye düşünebilirsin. Ancak unutma ki bedeninin şu anda talep ettiği şey sevgi, tatlı bir şeker değil.

Belki de o tatlı krizleri, aslında bir sarılma, bir sevgi gösterisi, bir ilgi bekleyişinin sonucudur. Çünkü bazen ihtiyaçlarımızı yanlış anlarız, yanlış yorumlarız. İştahınızın aslında fiziksel bir ihtiyaçtan çok, duygusal bir boşluğu doldurma çabası olduğunu fark etmek önemli. Bu yüzden bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır, duygusal ihtiyaçlarını gözden geçir ve onları sağlıklı bir şekilde nasıl karşılayabileceğini düşün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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