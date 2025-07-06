7 Temmuz - 13 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir kozmik dönüm noktası olacak. Gökyüzünün asi çocuğu Uranüs, İkizler burcuna geçiş yapıyor ve bu, kariyerinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Bu dönemde, yaratıcılığınla parlamaya hazır ol. İster bir sanatçı, ister bir tasarımcı, ister bir yazar ol, bu dönemde yaratıcılığınla ön plana çıkacağın işler seni bekliyor olacak.

Sosyal medya projeleri, dijital platformlarda gerçekleştireceğin yenilikçi çalışmalar ya da çocuklarla ilgili sektörlerde sana beklenmedik fırsatlar sunabilir. Belki de bir YouTube kanalı açma vakti geldi, belki de Instagram'da bir fenomen olma yolunda ilerliyorsun. Kim bilir, belki de çocuklar için bir mobil uygulama geliştirme fikrin vardır. İşte tam da bu dönemde, bu fikirlerini hayata geçirme zamanı.

Artık klasik yöntemlerin dışına çıkma, sıra dışı fikirlerinle fark yaratma zamanı geldi. Bu hafta cesur ol, risk al ve ilerle. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…