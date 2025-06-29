30 Haziran - 6 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

sevgili Kova, evrenin en güçlü iki yıldızı Venüs ve Uranüs, senin için iş ve finans dünyasında adeta bir deprem yaratacak türden yeniliklerle dolu bir kavuşum gerçekleştiriyorlar. Bu beklenmedik ve sürpriz dolu fırsatlar, seni adeta heyecanın zirvesine çıkaracak ve belki de hayatının en önemli kararlarını alabileceğin, kritik anlarla karşı karşıya bırakabilir.

Yaratıcı ve özgün fikirlerin artık daha çok ilgi ve destek görmeye başlıyor. Bu, senin için yaratıcılığını ve özgünlüğünü daha fazla sergileyebileceğin, kendini ifade edebileceğin bir dönem anlamına geliyor. Sosyal çevrenin hareketlenmeye başladığını hissedebilirsin. Yeni iş bağlantıları kurma ve yeni insanlarla tanışma fırsatı seni bekliyor.

İşte bu aşamada kurduğun tüm bu bağlantılar, belki de yeni bir iş kurmayı düşünmen için sana ilham verebilir. Kim bilir, belki de bu hafta, hayatının dönüm noktası olacak bir kararla karşı karşıya kalabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…