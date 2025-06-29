30 Haziran - 6 Temmuz Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için iş dünyasında düzeni sağlama ve belirsizlikleri ortadan kaldırma fırsatı olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Ay'ın Başak burcundaki etkisi, seni detaylara yönlendirerek, belki de uzun zamandır ertelediğin işlerini yoluna koymak için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de bir projeyi tamamlamak, belki de bir iş planını yeniden düzenlemek için ideal bir zaman.

Hafta ortasında ise Venüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte iş ortaklıkları, sözleşmeler ve ekip içi dengeler ön plana çıkıyor. Bu dönemde, herkesin niyetini tartmak ve ona göre karar vermek senin için daha faydalı olabilir. Unutma, herkesin sesine kulak vermek ve düşünceleri analiz etmek, senin iş hayatında daha sağlam adımlar atmanı sağlayabilir.

Belki de bir iş ortağıyla yeni bir anlaşma yapma ya da ekip içindeki dengeleri yeniden kurma zamanı. Her ne olursa olsun, bu hafta senin için iş dünyasında düzeni sağlama ve belirsizlikleri ortadan kaldırma fırsatı olacak gibi görünüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…