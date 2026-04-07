Sevgili İkizler, bugün senin için zihinsel bir detoks ve kriz yönetimi günü. Merkür ve Satürn’ün finansal ve psikolojik alanındaki kavuşumu, özellikle borçlar, vergiler veya ortaklı paralar konusunda seni çok ciddi kararlar almaya zorlayabilir. Bir süredir kafanı kurcalayan bir ödeme planını bugün disiplinli bir şekilde yapılandırabilirsin. Zihnin, en karmaşık ekonomik tabloları bile saniyeler içinde çözecek kadar keskin.

Tam da bu noktada az ve öz riskler almanı tavsiye etmeliyiz. Derinlerde dönen olayları manipüle etmek yerine yönetmeyi tercih etsen iyi edersin, sınırlarını belirlemeli ve aldığın riskleri aynı zamanda stratejik birer koza da dönüştürebileceğini unutmamalısın. Tabii bunun için kararlı ve net olman şart.

Peki ya aşk? Bugün sadakat ve güven testinden geçebilir kalbin... Bekar bir İkizler burcu isen, birinin gizemli ama dürüst tavırları seni derin bir meraka sürükleyebilir. İlişkisi olan İkizler burçları için ise ilişkide paylaşılan ortak kaynaklar veya duygusal derinlikler hakkında çok net sınırlar çizme vakti. Bugün tutkudan ziyade, 'Birbirimize ne kadar güvenebiliriz?' sorusunun cevabı ilişkinin seyrini belirleyecek. Sahi, ona gerçekten güveniyor musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…