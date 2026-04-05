Sevgili İkizler, bugün finansal krizler ve ortaklı paralar konusunda tamam mı devam mı diyeceğin bir gün. Güneş ile Jüpiter karesi, borçlar, krediler veya vergi gibi konularda bir büyüme ya da bir tıkanıklık getirebilir. Kariyerinde başkalarının desteğine çok güvenmek yerine, kendi kaynaklarını nasıl yönettiğine odaklanmalısın. Beklediğin bir ödeme varsa, miktarı beklediğinden az veya çok gelerek seni şaşırtabilir.

İş hayatında gizli kalmış bir rekabetin gün yüzüne çıkmasıyla motivasyonun artabilir. Kendini kanıtlama hırsın, normalde yapmayacağın kadar büyük riskler almana neden olabilir. Bugün risk yönetimi senin en büyük sınavın olacak. Duygusal krizleri profesyonel başarıya dönüştürebilecek bir zekaya sahipsin. Şimdi sadece hırsının mantığının önüne geçmesine izin vermemelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tutku ve kıskançlık el ele yürüyor. Bekar bir İkizler isen, gizemli ve tehlikeli görünen birine çekim hissedebilirsin. Aman dikkat bu ateş seni yakabilir... Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerle maddi mevzular yüzünden gerilim yaşanabilir. Artık 'Senin paran, benim param' tartışmaları yerine, ortak bir gelecek hayaline odaklanmak haftaya daha iyi başlamanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…