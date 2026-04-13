Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında aidiyet ve tutku kavramları yer değiştiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber kuracağınız o yeni yaşam alanı veya birlikte alacağınız bir ev kararı, ilişkindeki tüm pürüzleri bir anda silecek. Birlikte yaşamaktan öte, yaşlanmak planınız olacak gibi görünüyor.

Tabii bekar bir İkizler burcuysan, bugün senin güven veren duruşuna hayran kalacak, hayatına hem huzur hem de heyecan katacak o köklü karakterle tanışabilirsin. Bu aşk, sana hayatın tüm zorluklarına karşı sırtını yaslayabileceğin bir kale vadediyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…