13 Nisan Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün dengeyi bulacaksın! Üstelik hem duygusal konularda hem de profesyonel hayatında aklın ve mantığının aynı düzlemde buluştuğunu keşfedeceksin. Kalbinden geçenin doğru olduğunu fark ettiğinde ise her zamanki belirsizlik ve kararsızlıklardan kurtulup peşi sıra kararlar verebileceksin.

Terazi burcunda meydana gelen Dolunayın enerjisiyle ilk ve en önemli kararın aşka dair olacaktır. Birlikteliğini devam ettirip ettirmemek adına bir karar vermek ve sonunda kendin için iyi olanı yapmak üzeresin.

Öte yandan iş hayatında ise başarıya doğru adım atacaksın. Uzun zamandır kurmak istediğin iş ve hayata geçirmek istediğin proje için yatırımcı bulabilirsin. Cebinden hiç para çıkmadan aklınla para kazanabilirsin. Tabii fikirlerini doğru kişilerle paylaştığından emin ol. Zira, doğru kişi seni zirveye çıkarabileceği gibi yanlış kişi hedefinden ve yolundan uzaklaştırabilir unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...