11 Nisan Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün hayatını etkileyecek konuşmalar yapabilirsin. Sözlerinin senin ve etrafındaki pek çok insanın hayatında etkili olması son derece olası... İşler değişmek ve hayatında yeni bir dönem başlamak üzere.

Tam da bu noktada özellikle yazılı ya da online iletişim yerine yüz yüze iletişimi tercih etmen gereken bir güne başlıyoruz. Kendini ifade ederken açık olmayı, net ve imalardan arınmış bir dil kullanmayı tercih etmelisin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda iş görüşmeleri, başvurular ve önemli yazışmaları da tamamlamalısın. Kredi başvurusu yapıyorsan, yatırımcı görüşmelerine katılacaksan ve paranı yönetmek konusunda kararlar vereceksen de kontrolü eline almalı, kendini göstermelisin.

Sözlerin ikili ilişkilerinde de bir hayli etkili olabilir. Ağzından çıkan sözlerin ardından partnerinle arandaki anlaşmazlıklar ya çözülecek ya da yol ayrımında olduğunu fark edeceksin. Kesin bir karar vermelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...