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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Nisan Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Nisan Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Nisan Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Nisan Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevili Koç, bugün mantık yerini kalbe bırakabilir. Hislerin ve sezgilerinle hareket edip aşk hayatında fazlaca duygusal da olabilirsin. Tam da bu noktada kalbinin sesini dinlemek isteyeceksin... İçinden geleni yapmak, iyi hissetmek için duygularınla hareket etmek ve aşkı dolu dolu yaşamak gündeminde yer alabilir! 

İşte bu noktada aklın ve kalbin arasında denge kurmayı da unutmamalısın. Hislerini fazlaca abartarak yüzeysel ilişkileri derinleştirmek istemiyorsan tabii! Bekarlar için bu dönem bir hayli kritik. Kalbinin seini dikkatle dinlemeli, gerçek aşksa mücadele etmelisin. Hislerinin doğru olduğuna emin olmadan ise aşka kapılmamalısın. 

Gelelim, halihazırda bir ilişkisi olanlara. Duygusal ve sezgisel yakınlaşmalar ilişkinde canlılığı sağlayabilir. Partnerini daha iyi anlayarak yapacağın hamleler aranızdaki sorunlara çözüm olabileceği gibi mutluluğu da beraberinde getirebilir. Bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevili Boğa, bu ne romantiklik? İçinden adeta bir Mecnun çıktı desek yeridir. Partnerin için her şeyi yapabileceğin bir güne başlıyoruz. Kontrolsüz seviyorsun, desek yeridir. 

Zira heyecanını artıran, kalbinin ritmini değiştiren ve hızlı hızlı atmasını sağlayan bir tutkuyla dalıyorsun aşka. İşte bu noktada romantik hayallere kapılıp tutkulu yakınlaşmalara da hazır olduğunu fark edebilirsin. Birlikteliğini evliliğe, evliysen ilişkinin monotonluğunu kırıp yeniden hareketlendirmeye de hazırsın. 

Ama bekarsan, senin için durum farklı! Dikkat et, ilk görüşte aşık olabilirsin. Bugün kalbine söz geçirmek neredeyse imkansız. Bir de uçuyorsa kalbinde kelebekler, geri dönüş yok desek yeridir. Sahi, ne yapacaksın geri dönüp! Aşkı yaşamak geliyorsa içinden dolu dolu yaşamalısın bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevili İkizler, bugün detaylara takılabilirsin! Her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdelemeye odaklanabilir, ilişkinde görünmeyenlerin ve sırların da peşine düşebilirsin. Partnerinin ya da flört ettiğin kişinin hayatının dehlizlerine fazla dalıyor olabilir misin? 

Meraka dönüşen bu detaycılıkla karşındakinin sınırlarını aşabilirsin. İşte bu yüzden aranızdaki dengeyi bozabilir, bilmemen gerekenleri öğrenebilirsin. İzin ver, bilmen gerekiyorsa bile zamanı geldiğinde partnerin sana söylesin. Hem bu sayede aranızdaki saygı ve güven bağı da yıpranmış olmaz. 

Belki akışına bırakmak en iyisi. Hem de tüm duygularınla birlikte. Aşık mısın, değil misin bunu anlamak için bile biraz durmalısın bugün. Beklemeli, görmeli ve zamanı geldiğinde hissetmelisin! Üstelik kalbinin derinlerinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevili Yengeç, bugün kendini açıkça ifade etmelisin! Ne hissediyorsan söylemeli, artık hislerini ve bastırdığın duygularını içinde tutmamalısın. Hazır, yaz da tüm hızı ile geliyorken 'Seviyorsan, gidip konuşmalısın.' Aşkı hissetmeli, ona da hissettirmelisin. 

Tam da bu noktada platonik olduğunu sandığın aşk için bile itirafa hazır olman gerektiğini düşünüyoruz. Kendini, hislerini ve arzularını göstermelisin. Zira, hiç beklemezken karşılık alabilirsin, Merkür'ün etkisindeyken! Aşkın sana en yakışan halini kucaklamalı, güzel duygulardan güç almalı ve mutluluğa da odaklanmalısın bugün. 

Gelelim, zaten bir ilişkisi olan Yengeç burçlarına! Yine açık konuşmak gündeminde olmalı. Partnerine karşı dürüst olup aranızdaki sırları ortadan kaldırmanın tam zamanı. Bu sayede güven ve sadakatin güçlendiği bugün ilişkinde huzuru da sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevili Aslan, bugün yanlış anlaşılmalardan doğacak yakınlaşmalarla heyecanın doruklarda olmasından söz edeceğiz. Seni aşka götüren bu hislerle mutluluğu hissetmeye de hazır olmalısın. Flörtleşme sırasında beklenmedik adımı atacak ve aşkın ortaya çıkmasını sağlayacak olan da taraf sensin. 

Romantik ve heyecanlı bir güne başladığın aşikar! Kalbinin sesini dinle ve bırak kendini... Dolu dolu yaşamak, duygularına kapılmak ve aşkı yaşamak için bundan iyi bir zaman olmaz. Belki de heyecanla bir plan yapıp birlikte yola da çıkmalısınız bugün. Aşkınıza yakışan bir tatil ve baş başa yolculuk, heyecanına değecektir. 

Tam da bu noktada sadakat ile sınanabilirsin, bizden söylemesi. Yeni bir aşka kapılmaya bu denli meyilliyken yönünü değiştirebilirsin. Görelim bakalım, bu tutku seni partnerine mi götürecek, yoksa beklenmedik bir ihanete mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevili Başak, bugün kalbine söz geçiremeyeceksin! Çoğu zaman her şeyi yönetmek isteyen zihnin kalbinden gelene engel olamamanı sağlayacak. Hatta açıkça söylemeliyiz ki kalpten geliyorsa, sözler dudaklarından öylece dökülecek. 

Gizlemek istesen de söylemekten kaçınsan da sevgini saklamaktan vazgeçmeyeceksin! Aşkı kabul edip başına gelecekleri kucaklamanın zamanı geldi. En derin duygularla heyecan verici ve aslında senin pek de alışık olmadığın duygularla kucaklaşacaksın. Çünkü uzun zaman sonra aşkı olduğu gibi yaşayacaksın. 

Tüm bunların yanında kalbine söz geçirmek için inat edebilirsin de tabii! Ama şimdiden söyleyelim, bu seçim seni biraz hüzne götürebilir. Bu yüzden alacağın kararlara dikkat etmeli, mutluluğa odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duyguların dikkatini dağıtabilir! Tam da bu noktada Merkür'ün etkisinde söz etmeliyiz. Zira, eski aşklar hatırlanabilir ve hiç planında yokken elin telefona gidebilir. Derken o mesaj atılabilir.... Ya da 'Yanlışlıkla aradım' bahanesi gelebilir. 

Hayatında biri varsa, bu attığın adım ve özlediğin geçmiş hayatını bir hayli zorlaştırabilir. Bu yüzden aklın karıştığında bunun bir heves mi, yoksa gerçek bir tutku mu olduğunu anlamadan hareket etmemelisin. Önce beklemeli, duygularından emin olmalısın. 

Ama bekarsan işte o zaman durum farklı eski aşkına şiirsel mesajlar ve metiyeler düzsen yeridir. Aklında düştüyse tutkuların ve dürtülerinle geçmişe döneyi de düşünebilirsin. Karar senin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün düzen kurmaya, bağlanmaya ve şefkate ihtiyaç duyabilirsin. Biriyle uyum sağlamak, sevgi dolmak ve mutlu olmayı arzulayabilirsin. Sıcak ve gerçek bir bağ kurmak için ise gözünü dört açmalısın. 

Günün özellikle ikinci yarısı sosyalleşmeyi tercih ederek hayata karışabilir, yeni bir aşka atılabilirsin. Hayatına bir anda giren bu yabancı kalbinin ritmini değiştiriyorsa doğru yoldasın demektir, güven buna. 

Tabii kalbinin sahibi belli de olabilir. Zira, içindeki ses seni ona götürüyorsa doğru kişi odur, bunu da unutma. Üstelik Merkür'ün etkisi aldında kalbin ve aklın ona kilitleniyorsa, bağ kuracağın kişiyi de buldun demektir. Sen sevgiyi değil, onun yanında sevgiyi arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkilerde alma verme dengesini değiştirmen gerekebilir. Sevdiklerine karşı özverili olman bir harika ama belki de bu konuda bir sınır çizmenin zamanı gelmiştir, ne dersin? 

Özellikle sevdiklerin tarafından sınırlarının ihlal edilmesine izin vermemelisin. Seni tanıyan ve seven insanlar hassas noktalarını bilmeli, seni anlamalı ve aldıkları sevginin karşılığını da vermeyi unutmamalı, değil mi? İşte bu fikirler ilişkilerinde yeni bir dönemi de başlatabilirsin. 

Görünen o ki sınırlarını çizerken bazı ayrılıklar da yaşayabilirsin. Kendini özgürleştir, kendini sev ve duygularını koru! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gözlerin hayatın tüm güzelliklerini görecek desek yeridir! Hayata bir başka baktığın, sevgiden güç aldığın bir güne başlıyoruz. Bu aralar romantik konularda derin heyecanlara kapılabilirsin. 

İşte böylece flört etmeye ve arzularına kapılıp yeni maceralara atılmaya hazır olduğunu hissedebilirsin. Merkür'ün etkisiyle sanat ve estetik anlayışın da güçlenebilir. Haliyle bu durum seni sevgiye daha da çok yaklaştıracaktır. 

Hayatında zaten biri varsa, romantik sürprizler ve jestler de hiç fena olmaz. Birlikte mutlu olmak için yapacağın organizasyon aranızdaki bağı güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatına renk getirecek adımlar atabilirsin. Flört etmeye açık ve aşka hazır olabilirsin. Duygusal konulara odaklanıp aşkı derin duygularla yaşamayı da isteyebilirsin bugün. 

Kalbinin sesini dinliyorken derin ve güçlü bağlarla yeni bir aşka da hazır gibisin. Tam da bu aşamada şimdi uzakları yakın edebilirsin. Özlem duyduğun ya da uzun mesafeden yürütmeye çalıştığın ilişkin için yola çıkabilirsin. Onunla daha fazla zaman geçirmek için ise düzenini değiştirmek isteyebilirsin. 

Yaşam tarzını tamamen değiştirip onun için kurduğun yeni düzenden pişman olmamak için ise emin olmalısın. Merkür'ün etkisi altındayken bir anlık hevesle verdiğin kararlardan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün derin duygusal ve adeta telepatik bağlar kurduğun kişi sana aşkı getirebilir. Ya da bu kişi zaten hayatının vazgeçilmez bir parçası olabilir. Romantik bağlar kurmanın her zamankinden çok daha önemli olacağı bu süreçte aynı zamanda kendini güvende de hissedebilirsin. 

Merkür'ün etkisinde huzuru aşkta bulabilir, ardına yaslanıp sevgiyi kucaklayabilirsin. 

Güzel duygular ve güvenli bir alan oluşturmuşken etrafında kendine güvenmeyi de ihmal etmemlisin. İzin ver güzellikler sarsın dört bir yanını. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
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