30 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün belki de uzun zamandır hayatında sadece arkadaş olarak var olan biriyle aşkın kıvılcımlarını hissetmeye başlayabilirsin. Bu özel kişi, belki de uzun zamandır hayatında olan biri, belki de ona karşı hislerin olduğunu bile fark etmemiş olabilirsin. Ancak bugün, Satürn'ün retro hareketi, kalbinin en derin köşelerinde saklanan bu duyguları yeniden canlandırabilir.

Bu dönemde, belki de bir süreliğine unuttuğun o heyecan verici, kalbinin hızla çarpmasına neden olan duyguları yeniden yaşayabilirsin. Bu kişi, ruhunun huzurunu bozmayacak, seni olduğun gibi kabul edecek biri olabilir. Belki de onun da sana karşı benzer duyguları vardır ve seni çoktan fark etmiş bile olabilir. Kim bilir, belki de aşkın kapıları ardına kadar açılıyor ve seni bekleyen bu muhteşem duyguya adım atmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…