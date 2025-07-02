3 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kariyer hayatında belki de bir süredir aklında olan, senin için heyecan verici bir fikre odaklanabilirsin. Bu fikir belki de iş yerinde yeni bir proje olabilir, belki de işini tamamen değiştirecek bir yenilik... Ancak, bu konuda patronundan ya da üstlerinden beklediğin desteği alamadığını da hissedebilirsin.

İşte bu durum, Ay ile Güneş arasındaki kare açının etkisiyle, iç dünyanda 'Acaba ben bu fikri gerçekten hayata geçirmek istiyor muyum?' şeklinde bir sorgulamaya neden olabilir. Fakat endişelenme, bu sorgulamaların sonucunda belki de daha önce hiç düşünmediğin yeni bir vizyon kazanabilirsin. Bu yüzden gün içinde biraz zaman ayırıp planlarını netleştirmen sana oldukça iyi gelecektir.

Aşk hayatında ise biraz karmaşa yaşayabilirsin. Sevdiğin kişiye karşı bir yandan daha da yakınlaşma isteği duyarken, diğer yandan da biraz mesafe koyma ihtiyacının arttığını hissedebilirsin. Belki de artık ne istediğine tam olarak karar veremenin zamanı gelmiştir... Bu konuda biraz yalnız kalmak ve kendi iç dünyanda biraz dolaşmak, ne istediğini netleştirmen konusunda sana yardımcı olabilir. Unutma ki her zaman olduğu gibi, kalbinin sesini dinlemek en doğru kararı vermeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…