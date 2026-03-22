Sevgili Boğa, bu hafta kariyerindeki hayallerin ve gerçeklerin çarpıştığı bir döneme giriyorsun. Belki de bir süredir üzerine büyük bir tutkuyla eğildiğin bir projenin veya hayalini kurduğun bir pozisyonun aslında sandığın kadar ışıltılı olmadığını görmeye başlıyorsun. Ama unutma ki bu bir pes etme anı değil, aksine stratejini daha sağlam bir temele oturtmak için mükemmel bir fırsat.

Haftanın başında gerçekleşen Güneş ile Neptün kavuşumu, özellikle ekip çalışmaları ve projelerde belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. İş ortamında kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamakta da zorlanabilirsin tabii. Bu nedenle, finansal bir anlaşmaya imza atmadan veya bir iş birliğine 'evet' demeden önce tüm bilgilerin netleşmesini beklemekte fayda var. Zira haftanın sonunda, bu belirsizliklerin yerini gerçek ve uygulanabilir projeler alacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Satürn ile Plüton altmışlığı, ilişkilerdeki güç dengelerini tamamen değiştirecek bir enerji getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle birlikte ortak bir mülk edinme veya hayatlarını birleştirme adına ciddi ve 'geri dönülmez' bir kararın eşiğinde olabilirsin. Ama bekarsan, statüsü yüksek veya hayat tecrübesiyle seni dönüştürecek bir kişiyle tanışma olasılığı artıyor. Bu hafta flört etmekten çok, geleceğini şekillendirme zamanı. Yani, hayallerini gerçekleştirmek için adım atarken, bir yandan da gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…