Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında farklı bir döneme adım atıyoruz. Belki de bir süredir yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığın bir projenin ya da hayalini kurduğun bir pozisyonun aslında hayal ettiğin kadar parlak ve cazip olmadığını fark edebilirsin. Ancak bu durum, senin için bir pes etme noktası olmamalı. Aksine, stratejilerini daha sağlam bir temele oturtmak için bu durumu fırsata çevirmelisin!

Haftanın başında gerçekleşen Güneş ile Neptün kavuşumundan da güç alarak özellikle ekip çalışmaları ve projelerde bazı belirsizliklerin ortaya çıkarabilirsin. İş hayatında kimin gerçekten dost olduğunu ve kimin düşman olduğunu anlamakta zorlanabilirsin. Bu nedenle, herhangi bir finansal anlaşmayı onaylamadan ya da bir iş birliği teklifine 'evet' demeden önce, tüm bilgilerin netleşmesini beklemende büyük fayda var. Çünkü haftanın sonunda, bu belirsizlikler yerini gerçek, somut ve uygulanabilir projelere bırakacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…