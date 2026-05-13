Sevgili Boğa, bugün Güneş ve Merkür yan yana gelirken beyninde çakan şimşekler kariyerinde yepyeni yollar aydınlatıyor. Masada sessizce oturmak yerine parlak fikirlerini yüksek sesle savunduğunda yöneticilerinin dikkatini tamamen üzerine çekeceksin. İfade yeteneğinin zirveye çıkması mesleki basamakları koşarak tırmanmanı sağlayacaktır.

İkna edici argümanların sayesinde toplantılardan çok kârlı sonuçlar elde edebilirsin. Mantığını devreye sokarak yapacağın pazarlıklar banka hesabını hızla büyütecektir. Kelimelerini özenle seçerek ticari hedeflerine zahmetsizce ulaşacaksın.

Peki ya aşk? Beraberliğinde uzun süredir halı altına süpürülen sorunları şeffaf diyaloglarla temizleme vakti geldi. Sevdiğin insanla zihinsel uyumu yakalayarak bağınızı sarsılmaz hale getirmelisin. Zira her şeyi açıkça konuşup omuzlarındaki yükü attığında, aşkı çok daha dolu dizgin yaşadığını hissedebilirsin. Ama bekarsan, sadece dış görünüşe değil zekaya ve hitabete de aşık olacağın taze maceralara yelken açmaya hazır olmalısın. Galiba bu yabancı, yalnızlığına son verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…