7 Mayıs Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde senin için bir dönüşüm rüzgarları esiyor. Venüs ve Plüton’un olumlu açısı, eğitim ve öğrenme alanında adeta bir yeniden doğuşun kapısını aralıyor. Bu etkileyici göksel kombinasyon, öğrenme isteğini artırırken, uzmanlaşmak istediğin konuda sana güçlü bir motivasyon sağlıyor.

Tam da bu noktada bilgiye olan bu aslında yeni olmayan ama yoğun ilgin, seni kalıcı başarıya taşıyacak bir köprü oluşturabilir. Eğer uzun zamandır aklındaki eğitim ya da öğrenme sürecini erteliyorsan, artık harekete geçmen gerektiğini hissedeceksin. Bu motivasyon ile başaracak ama daha da önemlisi kendine güvenli ve özgür olacaksın.

Öte yandan, Merkür ve Chiron'un kavuşumu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Aman dikkat, geçmişte kapatılmamış bir defteri yeniden açmanı ve hiç paylaşmadığın duyguları ifade etmeni sağlayabilir. Söz konusu aşk ise artık sessiz kalmak yerine, kalpten konuşmanın zamanı geldi diyebiliriz. Bu süreçte, duygularını ifade etmekten çekinmemelisin. Zira, aşk hayatında yeni bir başlangıç yapmanın anahtarı gerçekler olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...