5 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün olabilir. Sosyal çevrenle ya da hedeflerinle ilgili radikal bir karar alma noktasında olabilirsin. Bu karar, belki de hayatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Ay tutulmasının enerjisiyle bir arkadaşlığın sona ermesi ya da bir projenin tamamlanması gibi durumlarla karşılaşabilirsin.

Tutulmanın etkisinde yaşanabilecek bu durumlar ise senin geleceğe dair planlarını yeniden inşa etmen anlamına gelecek. Biten ilişkiler ya da tamamlanan projeler üzerinden büyük bir yükü kaldıracak ve hafiflediğini hissedeceksin. Şimdi kendine yeni bir yol çizme, yeni dostluklar, ortaklıklar inşa etme ve yeni finansal maceralara atılma vakti!

Aşk hayatında ise bugün, Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulmasının etkilerini hissedebilirsin. Bu etkilerle birlikte, belki de uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün bir kişiyle romantik bir ilişkiye adım atma fırsatı doğabilir. Bu kişiyle birlikte aşka dair hayallerini daha somut bir hale getirebilir, belki de hayatının aşkını buldun! Peki, aşka kapılmaya hazır mısın? Mutlu olmak istiyorsan, hadi bırak kendini aşka... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...