27 Nisan Pazar Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün adeta 'iki arada bir derede' kalabilirsin. Boğa burcundaki Yeni Ay'ın etkisiyle bir taraftan hedeflerine yönelebilir, diğer taraftan ise duygusal ihtiyaçlarını gidermek için adımlar atabilirsin. Bu durumda önemli bir karar vermen gerekiyor: Hangisini tercih edersin, hedeflerle dolu bir meslek hayatı mı yoksa huzurlu bir aile yaşamı mı?

Görünen o ki bu durumda Yeni Ay'ın getirdiği denge ile birlikte aşk hayatında da değişimler yaşayacaksın. Anı zamanda duygularını saklama gereği hissetmeyecek, aşkı dolu dolu yaşama fırsatı da bulacaksın. Ailen ve sevdiklerine zaman ayırarak duygusal ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaksın. Anlaşılan o ki, keyifli bir pazar günü seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…