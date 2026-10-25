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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek?
İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları
Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları
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