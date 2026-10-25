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Başak Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hafta dokuzuncu evinden gelen dolunayla bir uçak bileti, kurs kaydı ya da sınav ücreti gibi eğitim ve seyahat harcamalarının kapanışını getirebilir. Satın almadan önce iade ve değişiklik şartlarını yazılı sormak Merkür retrosu boyunca seni korur. Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin parasal karşılığını yeniden düşünmen gerekiyor; son üç ayda aldığın toplam ücreti bir tabloya yazmak gözünü açar. Güneş ile Plüton arasındaki gergin açı fazla mesai ya da geciken bir ödemeyi gündeme getirebilir, kayıt tut. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyer alanından bir gelir ihtimali sunuyor. Hafta sonunda aylık ortalamanı çıkarıp küçük bir yedek bütçe ayır. Özel bir sınav ya da kurs için ödeme planı sorarak taksitlendirmeyi değerlendirebilirsin.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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