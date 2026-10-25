Sevgili Başak, hafta dokuzuncu evinden gelen dolunayla bir uçak bileti, kurs kaydı ya da sınav ücreti gibi eğitim ve seyahat harcamalarının kapanışını getirebilir. Satın almadan önce iade ve değişiklik şartlarını yazılı sormak Merkür retrosu boyunca seni korur. Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin parasal karşılığını yeniden düşünmen gerekiyor; son üç ayda aldığın toplam ücreti bir tabloya yazmak gözünü açar. Güneş ile Plüton arasındaki gergin açı fazla mesai ya da geciken bir ödemeyi gündeme getirebilir, kayıt tut. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyer alanından bir gelir ihtimali sunuyor. Hafta sonunda aylık ortalamanı çıkarıp küçük bir yedek bütçe ayır. Özel bir sınav ya da kurs için ödeme planı sorarak taksitlendirmeyi değerlendirebilirsin.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…