25 Mayıs Pazar Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün detayları bir kenara bırakmalısın! Zira özellikle iş yerinde bazen detaylara takılıp kalıyorsun, değil mi? Ancak bugün, detaylar yerine genel tabloya odaklanman gerekecek. Satürn'ün etkisiyle, 'Az ama öz' prensibini benimsemen ise en iyisi olacak gibi görünüyor. Yani, daha az işle daha çok sonuç alabileceğin bir strateji belirlemen bir hayli iyi olacak.

Öte yandan detaylara takılmak yerine büyük resme odaklandığında, bir de disiplinli bir planlama yaparsan; projelerini büyütme şansı elde edebilirsin.

Aşk hayatında ise bugün biraz heyecan var gibi. Aniden karşına çıkan bir yabancı ya da kırk yıl düşünsen bile hiç aklına gelmeyecek kişi, kalbinde bir kıvılcım yaratmaya yetebilir. Bugün aklını bir kenara bırakıp kalbini dinlemen gereken bir gün olabilir. Duyguların seni doğru yöne götürecektir, buna emin olabilirsin.

Günün sonunda ise, 'doğru zaman' hissinin sana huzur getirmesiyle kendini korkusuzca aşka atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...