23 Haziran - 29 Haziran Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, hafta sonuna doğru gökyüzü sana bir mesaj gönderiyor ve bu mesajın adı ise Merkür ile Satürn üçgeni. Bu astrolojik etki, sağlıkla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanı teşvik ediyor ve hatta bu konuda adım atmanı kolaylaştırıyor. Belki de rutin doktor kontrollerini aksatmaktan vazgeçme veya günlük alışkanlıklarını daha sağlıklı bir hale getirme zamanı gelmiştir.

Özellikle omurga ve diz bölgen için ekstra bir özen göstermen gerekiyor bu dönemde. Belki biraz yoga, belki biraz pilates... Kim bilir? Belki de biraz daha fazla yürüyüş yapmak sana iyi gelebilir. Unutma, sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihin demektir ve burcunun enerjisi bu dönemde sağlığına odaklanmayı gerektiriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…