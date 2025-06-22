23 Haziran - 29 Haziran Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, haftanın ilk günlerinde, Güneş ile Neptün arasındaki kare açı enerjini ve odaklanma yeteneğini biraz sekteye uğratabilir. Bu dönemde, zihinsel bulanıklık hissi veya uyku kalitende düşüşler yaşayabilirsin. İşte tam da burada, ekran süreni azaltmanın, meditasyon yapmanın ya da kısa yürüyüşlere çıkmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Açıkçası bu aktiviteler, zihnini ve bedenini yeniden dengelemene yardımcı olabilir. Öyleyse, bu dönemde kendine biraz daha fazla zaman ayır, ekran karşısında geçirdiğin saatleri azaltmayı dene. Belki bir meditasyon uygulaması indirip deneyebilir, ya da hava almak için kısa yürüyüşlere çıkabilirsin. Unutma, zihin ve beden dengesi, bu dönemde senin en büyük yardımcın olacak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…