17 Mayıs Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünlerde eğitim hayatında adeta bir detektif gibi hareket edebilirsin. Odaklandığın bir konuyu en ince ayrıntısına kadar araştırma arzusu içerisinde olabilirsin. Hatta bu uğurda zihinsel yorgunluk riskini bile göze alabilirsin.

Biliyoruz, merakını tetikleyen ve radarına takılan her şeyin köklerine inecek cesarete sahipsin. Ancak zihnini aşırı zorlamak yerine, iç sesini dinlemek ve sezgilerini kullanmak seni daha sağlıklı; hatta tatmin edici sonuçlara götürebilir. Bu süreçte sessiz ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek ise en iyi seçenek olacaktır. Belki bir kütüphane ya da doğa zamanı unutacağın anlar sayesinde kendini yeniden şarj edebilirsin. Zihnini dinlendirmek, yapacağın keşiflerin düşündüğünden büyük olmasını da sağlayabilir.

Aşk hayatında ise, bir süredir gündeminden düşen bir konu tekrar karşına çıkabilir. Partnerinle aranda var olan ve bir süredir sessiz kalan bir mesele, artık dile dökülmek, konuşulmak ve çözümlenmek istiyor gibi görünüyor. Bu durum, ilişkindeki iletişimin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Hadi içinden geleni söyle ona! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…