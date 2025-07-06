7 Temmuz - 13 Temmuz Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta iş yaşamında biraz sınav vermen gerekecek gibi görünüyor. Terazi burcunun adalet ve dengeli yaklaşımıyla bilinen enerjisi, seninle birlikte çalıştığın kişiler arasında bir denge kurmanı gerektirecek. Bu, belki bir proje üzerinde çalışırken karşılaşacağın bir durum olabilir, belki de iş yerindeki görev dağılımı veya iş paylaşımı ile ilgili bir durum olabilir. Hatta belki de bu, adalet duygusuyla alakalı bir durum olabilir.

Bu durumlar, seni biraz zorlayabilir, ancak unutma ki, bu tür deneyimler seni daha da profesyonel bir hale getirecek. Duygusal kararsızlıklarınla başa çıkmanı sağlayacak ve seni daha da güçlendirecek. Terazi burcunun bilgelik dolu, diplomasiden yana olan etkisini kullanarak ilerlersen, tüm engelleri aşabileceğine emin olabilirsin.

Ancak bunun için öncelikle korkularını bir kenara bırakman gerekiyor. Kendine güven, çünkü sen bir yıldızsın ve parlaman gereken zaman tam da şimdi! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…