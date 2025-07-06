7 Temmuz - 13 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında Terazi burcunun etkisi altında ilk dördün, seni biraz zorlayacak gibi görünüyor. İş arkadaşlarınla ya da birlikte yürüttüğün bir projeyle ilgili önemli bir seçim yapman gerekecek. Belki bir görev dağılımı, belki bir iş paylaşımı ya da adalet duygusuyla alakalı bir durum söz konusu olacak.

Unutma, bu kararlar seni daha profesyonel bir hale getirecek ve duygusal kararsızlıkların önüne geçmeni sağlayacak. Terazi burcunun diplomasi dolu etkisini kullanarak ilerlersen, tüm yollar senin için açılacak, emin ol. Tabii korkularını da bir kenara bırak ve gerçek bir yıldız gibi parla!

Romantik hayatında ise, Uranüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte, sakin ve yerleşik ilişkilerinde sürprizli gelişmeler olabilir. Ailevi meseleler ya da yaşadığın ortamla ilgili bir değişiklik, aşk hayatını etkileyebilir. Belki bir taşınma durumuyla karşı karşıya kalabilirsin, belki evde bir değişiklik yapma ihtiyacı hissedebilirsin ya da ev içi rollerle ilgili bir yenilenme yaşanabilir. Kalbin özgürleşmek ve yeniliklere açılmak istiyor; geleneksel kalıpların yerini yeniliklere bırakmaya hazırlanıyor. Aşkta seni şaşırtacak bir dönüşüm yolda olduğunu unutma! Bu hafta, her zamankinden daha fazla heyecan ve sürpriz dolu olacak gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…