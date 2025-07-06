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7 Temmuz - 13 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Temmuz - 13 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta kariyerinde büyük bir dönüm noktası seni bekliyor. Bu nedenle kemerlerini sıkıca bağla ve hazırlan! Özellikle Çarşamba günü Oğlak burcunda gerçekleşecek Dolunay, iş hayatında daha fazla sorumluluk almanı gerektirecek ve uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanmanı sağlayacak.

İşte bu sayede hafta ortasından itibaren görünür bir başarı elde etmek için heyecan verici fırsatlar karşına çıkabilir. Belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir proje sonunda tamamlanacak ya da belki de patronunla veya diğer otorite figürleriyle önemli bir konuşma yapman gerekecek. Bu dolunay, sanki sana fısıldıyor: 'Başarı kolay gelmez, ama artık hemen oradasın.' Görünen o ki başarı için harekete geçme zamanı geldi! 

Aşk hayatında ise derin arzular ve bastırılmış duygulardan konuşacağız. Çünkü haftanın başında Ay burcunda ilerlerken Pluto ile karşıt açıya giriyor. Böylece tutkuların yükselirken, bir yandan da kıskançlık ya da kontrol ihtiyacı gibi gölgelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Ancak sevdiğin kişiyle açık, dürüst ve yürekten bir konuşma yapmak, her şeyi baştan sona değiştirebilir. Kendini ifade etmekten çekinme. Unutma duyguların seni zayıflatmaz, aksine seni daha güçlü kılar. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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