7 Haziran Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün oldukça ilginç bir gün olacak. Hayal gücün adeta bir uçurumun kenarında uçan bir kartal gibi özgürce dolaşıyor. Fikirlerin, düşüncelerin ve hayallerin bugün sınırsız bir evrende yolculuk ediyor. Ancak bu zihinsel gezinti sırasında bedenini de ihmal etmemen gerektiğini unutma.

Bedeninizi de bu deneyime dahil etmek, seni daha dengeli ve merkezde tutacaktır. Belki bir şeyler çizmeyi deneyebilirsin. Bir resim, bir karikatür ya da belki de bir mandala... Kim bilir? Belki de içinde bulunduğun bu zihinsel gezintiye dair bir şeyler yazmak istersin. Parmak uçlarının bir kağıda ya da bir tuvale dokunması, seni bu zihinsel yolculuğun tam ortasına ve sağlıklı bir bedene kavuşturabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…