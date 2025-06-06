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7 Haziran Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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7 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Haziran Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün oldukça ilginç bir gün olacak. Hayal gücün adeta bir uçurumun kenarında uçan bir kartal gibi özgürce dolaşıyor. Fikirlerin, düşüncelerin ve hayallerin bugün sınırsız bir evrende yolculuk ediyor. Ancak bu zihinsel gezinti sırasında bedenini de ihmal etmemen gerektiğini unutma.

Bedeninizi de bu deneyime dahil etmek, seni daha dengeli ve merkezde tutacaktır. Belki bir şeyler çizmeyi deneyebilirsin. Bir resim, bir karikatür ya da belki de bir mandala... Kim bilir? Belki de içinde bulunduğun bu zihinsel gezintiye dair bir şeyler yazmak istersin. Parmak uçlarının bir kağıda ya da bir tuvale dokunması, seni bu zihinsel yolculuğun tam ortasına ve sağlıklı bir bedene kavuşturabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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