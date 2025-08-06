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7 Ağustos Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
7 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ağustos Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Ay ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesi, hayallerinle gerçekler arasında bir tür gerilim oluşturabilir. Bu durum, hayallerinin gerçekleşmesi için çırpındığında, ancak gerçeklerin seni biraz geri çektiğini hissettiğin anlara benzer. Bu çelişkili durum, vücudunun da tepkisiz kalmadığı bir durum olabilir.

Uyandığında kendini tamamen dinlenmiş hissetmemen, uykularının bölünmesiyle sonuçlanabilir. Sabahları ise, belki de biraz daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğun için, günün karışık ve karmaşık bir hal alabilir. Ancak unutma ki sağlık konusunda bugün senin için 'doğru zamanı' beklemekle ilgili bir durum söz konusu değil.

Aslında, bu 'doğru zamanı' senin yaratman gerekiyor. Hayal ettiğin huzuru bedeninde hissetmek için, öncelikle uyanman ve kendini bu huzura hazırlaman şart gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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