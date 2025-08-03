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4 Ağustos Pazartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

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4 Ağustos 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde, iç dünyandaki dengeyi sağlamak için adeta bir huzur denizi yaratıyorsun. Ay ile Venüs'ün büyüleyici üçgeninin etkisi altında, içe dönük ama aynı zamanda son derece naif bir enerji seni sarmalıyor. Bu enerji, sessiz bir özlemi, belki de bir şarkıyı veya belki de bir rüyayı tetikleyerek, hiç beklemediğin biriyle derin bir duygusal bağ kurmanı sağlıyor.

Tam da bu noktada gönlün bugün kelimelerden çok, sezgilere kulak vermeli. Kelimeler bazen duyguları tam olarak ifade etmek için yetersiz kalabilir, ama sezgiler asla. İç sesini dinle ve onun peşinden git, belki de aşk tam da orada, beklenmedik bir köşede seni bekliyor olabilir.

Bu hafta içerisinde, duygusal dünyanın derinliklerine dalmaktan ise asla çekinme. Kendini duygusal bir yolculuğa çıkmış gibi hissedersen, aşkın da bu yolculuğun da tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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