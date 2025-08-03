4 Ağustos Pazartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde, iç dünyandaki dengeyi sağlamak için adeta bir huzur denizi yaratıyorsun. Ay ile Venüs'ün büyüleyici üçgeninin etkisi altında, içe dönük ama aynı zamanda son derece naif bir enerji seni sarmalıyor. Bu enerji, sessiz bir özlemi, belki de bir şarkıyı veya belki de bir rüyayı tetikleyerek, hiç beklemediğin biriyle derin bir duygusal bağ kurmanı sağlıyor.

Tam da bu noktada gönlün bugün kelimelerden çok, sezgilere kulak vermeli. Kelimeler bazen duyguları tam olarak ifade etmek için yetersiz kalabilir, ama sezgiler asla. İç sesini dinle ve onun peşinden git, belki de aşk tam da orada, beklenmedik bir köşede seni bekliyor olabilir.

Bu hafta içerisinde, duygusal dünyanın derinliklerine dalmaktan ise asla çekinme. Kendini duygusal bir yolculuğa çıkmış gibi hissedersen, aşkın da bu yolculuğun da tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…