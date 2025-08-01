2 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında, belki de uzun zamandır kaçındığın bir yüzleşme anının kapını çalacağını söyleyebiliriz. Evrenin enerjisi seninle ve Ay ile Plüton'un güçlü etkileşimi, seni bu karşılaşma için hazırlıyor.

Kalbini korumak her zaman önemli, ancak duygularını küçümseme hatasına düşme. Duyguların senin en güçlü silahın olabilir. Onları kabul etmek, onları anlamak ve onlarla yüzleşmek, seni daha güçlü bir hale getirecektir. Unutma, güçlü olmak demek her zaman duygusuz olmak demek değildir.

Bu yüzleşme sayesinde, belki de bir süredir üzerinde durduğun ilişkinde bir denge sağlanacak. Belki de bu denge, ilişkinin ihtiyaç duyduğu can suyu olacak ve sonunda taşlar yerine oturacaktır. Hem senin için hem de ilişkin için bu, bir rahatlama anı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…