31 Temmuz Perşembe Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında sıcak bir dalganın içindesin. İçtenlik, bugün seni tamamen sarıyor ve tüm savunma duvarlarını yıkmak için adeta bir dinamit gibi patlıyor. Hissettiklerinin tamamını, hiçbir filtre kullanmadan, çıplak bir şekilde paylaşmak, ilişkinin rotasını tamamen değiştirebilir. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin, hayalini kurduğun o dönüşümün ilk adımı olabilir.

Bu yüzden, bugün duygularını bir kutuya kapatıp saklama. Onları özgürce, korkusuzca ifade etme cesaretini göster. Zaten, Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini gösteriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…