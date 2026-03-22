Sevgili Balık, bugün iş dünyasında, kafanın derinliklerinde bir fikir beliriyor. Bu, ilk bakışta çoğu kişiye mantıksız gelebilecek bir fikir. Ancak sen, bu fikrinin içindeki muazzam potansiyeli görebiliyorsun. Herkesin anlaması gerekmiyor. Çünkü bu fikrinin ne anlama geldiğini ve ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorsun.

Elbette, bu parlak fikrinin hemen uygulamaya geçirilmesi yerine, biraz daha olgunlaşmasına ve belki de zamanla daha net ve somut bir hale gelmesine izin vermek daha doğru olabilir. Sabırlı olmanın, bu fikrinin nasıl bir güç merkezine dönüşebileceğini görmene yardımcı olacağını unutma. Bu süreçte, fikrinin değerini ve potansiyelini göz ardı etmeyen biri olarak, sabırlı olmak senin en büyük silahın olacak. Yani, bu yolculukta seni nelerin beklediğini tahmin etmek zor olsa da sonunda elde edeceğin başarı ve tatmin, tüm bekleyişe değecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…