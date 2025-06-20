21 Haziran Cumartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün belki de bir duygunun yoğun ve karmaşık dalgalarında kaybolmuş hissediyorsun. Bu duygu, kalbinde çırpınan bir aşk mı, yoksa ruhunu saran bir bağımlılık mı? Biraz daha düşün, acaba bu, gerçek bir aşkın sıcak ve samimi hissi mi, yoksa sadece kafanda idealize ettiğin bir ilişkinin hayali mi? İşte bu karmaşık ve bir o kadar da önemli soruların yanıtları, zamanın akışı içerisinde yavaş yavaş belirginleşecek.

Bugün ise senin için en önemli olan şey, bu duygunun senin üzerinde bıraktığı etkiyi derinlemesine fark etmek ve anlamaya çalışmak. Çünkü şifa sürecinin kapısı tam da bu duygudan, bu karmaşık ve yoğun hislerden geçiyor. Bu süreçte kendine bol bol zaman tanı, duygularına izin ver ve onları kabullen. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…