19 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun baskın etkisi ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu etki, duygusal hayatında bazı hassasiyetlerin artmasına neden olabilir. Aşk ve ilişkiler konusunda daha duyarlı bir hale gelebilirsin.

Geçmişte yaşadığın bir aşk, bugün belki de beklenmedik bir şekilde aklına gelebilir ve kalbini biraz karıştırabilir. 'Acaba hâlâ onu unutamadım mı?' diye kendine sorabilirsin. Bu durum, seni biraz düşündürebilir ve belki de duygusal bir labirente sürükleyebilir.

Mevcut ilişkilerinde ise yanlış anlaşılmaların olması çok olası. Söylenenlerle hissedilenler arasında bir uçurum oluşabilir. İç sesin bugün oldukça güçlü olabilir, ancak aynı zamanda kafa karışıklığına da neden olabilir. Bu yüzden kendine biraz zaman tanımanı öneririz. Zira ancak bu sayede, duygularını ve düşüncelerini daha net bir şekilde analiz edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…