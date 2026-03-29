30 Mart - 5 Nisan Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 18:31

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 30 Mart - 5 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Mart - 5 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için iş hayatında önemli bir dönemeç olacak gibi görünüyor. Venüs, Boğa burcuna geçiş yaparak kariyer alanında somut sonuçlar almanı sağlayacak. Emeğinin karşılığını görmek, senin için bu hafta öncelikli olacak. İşteki başarılarının karşılığını almak için daha fazla talepkar olman gerekiyor ve bu durum seni daha güçlü ve kararlı biri olarak gösteriyor.

Tabii hafta boyunca her şeyin güllük gülistanlık olmayacağını da unutmamak gerekiyor. Özellikle hafta ortasında meydana gelecek olan Ay ile Satürn karşıtlığı seni biraz zorlayabilir. İş yerinde bir otorite figürüyle fikir ayrılığına düşebilirsin. Bu durum seni biraz zorlasa da, aslında duruşunu netleştirmeni sağlayacak bir fırsat. Bu dönemde geri adım atmamak, kararlılığını korumak oldukça önemli. Güçlü dur! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor... Ay ile Neptün altmışlığı, aşk hayatına romantik bir yumuşama getiriyor. Eğer bekar bir Aslan'san, kalbini hızlandıran biriyle duygusal bir bağ kurabilirsin. Duygusal ama kalıcı demek pek mümkün değil, zira bu dönem gerçek aşkı bulmak düşündüğünden biraz daha zor olabilir. İlişkisi olan Aslanlar için ise bu hafta kırgınlıkların yerini anlayış ve hoşgörü alıyor. Bu hafta, aşk hayatında daha anlayışlı ve hoşgörülü olman gerekebilir. Kendini bu yumuşak ve romantik enerjiye bırak ve aşkın gücünü hisset! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
