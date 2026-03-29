Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında adeta bir romantizm fırtınası kopuyor... Ay ile Neptün'ün mükemmel altmışlığı, tatlı bir romantizm ile kalbini yumuşatıyor. Bekar bir Aslan burcuysan, bu hafta kalbini çarptıran biriyle duygusal bir bağ kurabilirsin. Ancak bu bağın kalıcı olacağını söylemek zor. Çünkü bu dönemde gerçek aşkı bulmak, düşündüğünden biraz daha karmaşık olabilir.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu hafta kırgınlıkların ve anlaşmazlıkların yerini anlayış ve hoşgörü alıyor. Artık aşkta daha anlayışlı ve hoşgörülü olman gerekebilir. Belki de biraz daha sabırlı olmalı, partnerine karşı daha anlayışlı davranmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…