28 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, haftanın ilk günü, senin için bir dönüm noktası olacak. Bugün, zihinsel sınırlarını zorlama ve geleneksel kalıpları parçalama günü. Ay ile Mars'ın kavuşumu, senin içindeki maceraperest ruhu uyandırıyor. Bu enerji, seni yeni bilgilerin peşinde koşmaya, yolculuk planları yapmaya ya da eğitim fırsatlarına kapılarını açmaya teşvik ediyor.

Bu enerjiyi kullanarak, cesurca konuşabilir, yazabilir ve kendini ifade edebilirsin. Eğer bir başvuru yapmayı düşünüyorsan ya da yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyorsan, bugün bu adımları atmak için en ideal zaman. İçindeki cesaret ve enerji, seni hedeflerine daha hızlı ulaştıracak.

Aman dikkat, zira günün enerjisini domine eden başka bir etken daha var: Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu açı. Bu güçlü çekim, geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarını farklı bir perspektiften değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu enerji, geçmişte yaşadığın olumsuzlukları daha objektif bir bakış açısıyla incelemeni sağlıyor ve yeni projelerde daha fazla başarı elde etmeni sağlıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…