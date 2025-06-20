21 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş ve ortaklıkla ilgili konuları daha duygusal bir bakış açısıyla ele alman gerekebilir. Belki de geçmişte yaşanmış ancak üzeri özenle örtülü bir durum tekrar hayatına girebilir. Bu durum karşısında savunma mekanizmanı devreye sokmak yerine, anlamaya ve çözümlemeye çalışmak, maddi anlamda senin için büyük bir önem taşıyacaktır.

Bir anda Neptün retronun etkisiyle karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu durumda bile duygularının seni ele geçirmesine izin vermemeli, profesyonel bir bakış açısıyla hareket etmelisin. Kendine olan güvenini kaybetme, çünkü geri adım atmadığında karşı tarafın geri çekildiğini ve hakkını alma ihtimalinin arttığını fark edeceksin.

İşte bu durum, senin için bir dönüm noktası olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…