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13 Mayıs Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
13 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mayıs Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mayıs Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kendini sevdiğini biliyoruz ama sağlığına yeterince dikkat edip etmediğine emin değiliz! Tam da bu noktada bu aralar, Merkür ile Plüton arasında oluşan açının etkisini hissetmeye başlayacaksın. Bu da sağlığınla ilgili konuları her zamankinden çok daha öncelikli hale getirecek. 

Şifalı enerjilerin seni sarması için hekim kontrolü ya da en azından kendine daha fazla zaman ayırma fikrini yeniden düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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