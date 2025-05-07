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8 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
8 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Mayıs Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gergin ortamlardan uzak durarak stres seviyeni düşürmeye çalışmalısın. Zira “Canım kendim” diyerek biraz daha kendine dönmek de iyi olacaktır. Etrafındaki pek çok kişi ve olayı düşünmek önemli olsa da kendini önemsemenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. 

Tam da bu noktada kısa bir moladan fazlasını planlamaya ne dersin? Ayın henüz başında vereceğin bu molada yurt dışı rotası belirlemek ve bugüne kadar görmediğin yerleri keşfetmek iyi bir detoks olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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