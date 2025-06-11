12 Haziran Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş yerindeki atmosfer biraz karışık olabilir. Her zamanki dengeler bir anda değişebilir ve bu durumda liderlik kabiliyetin ön plana çıkabilir. Tabii Merkür ile Satürn arasındaki kare açının da etkisinde olduğun bugün biraz daha sabırlı olsan iyi olur!

Özellikle de bugün, sabırlı olmak her zaman kolay olmayabilir... Fakat bugün tam da bu özelliği öğrenmen şart. Unutma ki, bazen en güçlü duruş, sessiz kalmaktır. Zaten gerçek bir lider de önce sessizliği ile ortamın nabzını ölçüp kendisini ve ekibini korumaz mı?

Aşk hayatına geldiğimizde ise, gururunla duyguların arasında bir çatışma yaşanabilir. Kendine 'Neden her zaman ilk adımı ben atıyorum?' diye sormaktan kendini alamayabilirsin. Ancak belki de bu kez harekete geçmek yerine sadece beklemek, en doğru yol olabilir. Ancak söz sana geldiğinde kendini ifade ederken, kalbini olduğu gibi göstermekten çekinme. Sonuçta, aşkta en önemli şey dürüstlük ve açıklıktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…