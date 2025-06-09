10 Haziran Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün enerjin tavan yapmış olabilir ve bu durum seni egzersizlerde aşırıya kaçmaya itiyor olabilir. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Kendini zorladığında kalp ve tansiyon problemleri yaşayabilirsin. Bu nedenle bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var.

Heyecanını kontrol altına almanın en iyi yolu, onu nefese dönüştürmektir. Derin nefes alıp vermek, hem sakinleşmeni sağlar hem de enerjini dengeler. Bu nedenle bugün nefes egzersizlerine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin.

Ayrıca, bugün kendini yoracak aktivitelerden ziyade, destekleyecek ve enerjini dengede tutacak aktiviteler seçmeye özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...