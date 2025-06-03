4 Haziran Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün belki de dışarıdan bakıldığında enerji dolu ve güçlü bir görüntü çizeceksin. Hatta kaslarında herhangi bir ağırlık ya da yorgunluk belirtisi de olmayabilir. Ancak içinde bir yerlerde, belki de göz kapaklarının altında gizlenmiş bir yorgunluk hissi seni sarabilir. Bu, fiziksel bir yorgunluk değil, daha çok ruhsal bir yorgunluk gibi. Belki de uzun zamandır kendin olma çabası içinde olduğun için bu yorgunluğu hissediyorsun. Kendine olan bu sürekli baskı ve talepler, sana ağır gelmeye başlamış olabilir.

Ama hey, bugün kendine bir iyilik yap ve bu yorgunluğu bir kenara bırak. Kendine bir jest yap, belki de bir ayna karşısında durup kendine minnettarlıkla bakabilirsin. Kendine olan bu minnettarlık hissi, belki de içinde biriken bu yorgunluğu eritebilir. Ya da belki de sadece içten bir gülümseme, bu yorgunluğu hafifletebilir. Kendine karşı nazik ol, çünkü senin de bir molası hakkın var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…