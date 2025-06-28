29 Haziran Pazar Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derinlerde saklanmış olan belki de uzun süredir farkında olmadığın duygularının yüzeye çıkacağı bir döneme adım atıyorsun. Bu durum, bir yandan seni heyecanlandırabilir, hatta belki de içinde bulunduğun monotonluktan seni çıkarabilir. Ancak diğer yandan, bu süreçte iç sesinin seni uyardığını hissedebilirsin.

Aşk hayatında belki de farkında olmadan var olan takıntılar, kıskançlık ya da manipülasyon gibi olumsuz durumlar varsa, bu dönemde bu durumlarla yüzleşme vaktinin geldiğini hissedebilirsin. Bu süreçte, ilişkinde belki de hiç beklemediğin dönüşümler yaşanabilir. Ya da belki de kendini tamamen yeni bir başlangıçta, kendini baştan yaratma durumunda bulabilirsin. Yeter ki kendine inan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…