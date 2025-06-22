23 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün biraz nostaljik bir gün olabilir. Eski bir aşkın, belki de bir zamanlar kalbini derinden yaralayan birinin hatırası, belki de bir fotoğraf, bir şarkı ya da bir koku ile yeniden hayatına girebilir. Bu durumda, içgüdülerine kulak vermeli ve onları bastırmaya çalışmak yerine, hislerini kabul etmelisin!

Duygularınızı kabullenmenin ötesinde onları bir öğretmen olarak görmek ise belki de geçmişte yaşadığın aşk acılarından, kalp kırıklıklarından ders çıkarmana yardımcı olabilir. Kendini yeniden keşfetmek, sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Şimdi geçmiş ile gelecek arasında bir çizgi çekmenin tam sırası... Bakalım hislerin seni nereye götürecek: Geriye mi, ileriye mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…