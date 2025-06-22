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23 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 Haziran 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

23 Haziran Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün biraz nostaljik bir gün olabilir. Eski bir aşkın, belki de bir zamanlar kalbini derinden yaralayan birinin hatırası, belki de bir fotoğraf, bir şarkı ya da bir koku ile yeniden hayatına girebilir. Bu durumda, içgüdülerine kulak vermeli ve onları bastırmaya çalışmak yerine, hislerini kabul etmelisin!

Duygularınızı kabullenmenin ötesinde onları bir öğretmen olarak görmek ise belki de geçmişte yaşadığın aşk acılarından, kalp kırıklıklarından ders çıkarmana yardımcı olabilir. Kendini yeniden keşfetmek, sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Şimdi geçmiş ile gelecek arasında bir çizgi çekmenin tam sırası... Bakalım hislerin seni nereye götürecek: Geriye mi, ileriye mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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