21 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları senin için biraz karışık esebilir. Genellikle içgüdülerin senin en iyi pusulan olurken, bugün bu pusula biraz çalkantılı olabilir. Karşındaki kişiye tam anlamıyla güvenmek istiyorsun, fakat bir yandan da iç sesin sana dur demen gerektiğini fısıldıyor. Her şeyin yolunda gibi görünse de, bir yandan da bir şeylerin eksik olduğunu hissetmek seni biraz huzursuz ediyor olabilir.

Tam da bu noktada, 'Şimdi ne yapmalıyım?' diye düşünüyor olabilirsin. Bugün belki de sorularına yanıt aramak yerine, iç sesini dinlemeye, hislerini ve sezgilerini gözlemlemeye odaklanmalısın. Aceleci olma ve hislerin daha net bir şekilde ortaya çıkmadan hemen harekete geçme. Yarını beklemekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…