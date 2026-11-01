Sevgili Akrep, hafta başında Ay'ın Aslan'da Mars ve Jüpiter'e yaklaşması onuncu evinde kariyer alanını canlandırıyor ve görünür bir adım atmak için sana cesaret veriyor. Haftanın ortasında burcundaki Güneş Merkür'le kavuşuyor; yeni bir kimlik ve ertelediğin bir söz için güçlü bir dönüm noktası bu. Hafta sonunda Ay'ın burcuna geçmesi duygularını daha yoğun hissettiriyor. Altıncı evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün iş düzeninde disiplin istiyor.

Maddi olarak kariyerinden gelen bir teklif ya da zam konusu gündeme geliyor. Merkür retrosu rakamları yanlış okutabilir; sözleşmeyi göndermeden önce güvendiğin birine danış. Jüpiter'e uzanan Venüs sekstili küçük bir rahatlama getirebilir.

Gelelim aşka. On ikinci evinde geri giden Venüs sessiz kalan bir duyguyu hatırlatıyor. Hafta sonunda Ay ve Venüs'ün kavuşması içinden geçeni söylemeni kolaylaştırır. Bekar Akrep ise yeni ayın yaklaşmasıyla çekiciliğini artırıyor; ama gerçek bir bağ için sabır gerekiyor.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…