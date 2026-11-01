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Akrep Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hafta başında Ay'ın Aslan'da Mars ve Jüpiter'e yaklaşması onuncu evinde kariyer alanını canlandırıyor ve görünür bir adım atmak için sana cesaret veriyor. Haftanın ortasında burcundaki Güneş Merkür'le kavuşuyor; yeni bir kimlik ve ertelediğin bir söz için güçlü bir dönüm noktası bu. Hafta sonunda Ay'ın burcuna geçmesi duygularını daha yoğun hissettiriyor. Altıncı evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün iş düzeninde disiplin istiyor.

Maddi olarak kariyerinden gelen bir teklif ya da zam konusu gündeme geliyor. Merkür retrosu rakamları yanlış okutabilir; sözleşmeyi göndermeden önce güvendiğin birine danış. Jüpiter'e uzanan Venüs sekstili küçük bir rahatlama getirebilir.

Gelelim aşka. On ikinci evinde geri giden Venüs sessiz kalan bir duyguyu hatırlatıyor. Hafta sonunda Ay ve Venüs'ün kavuşması içinden geçeni söylemeni kolaylaştırır. Bekar Akrep ise yeni ayın yaklaşmasıyla çekiciliğini artırıyor; ama gerçek bir bağ için sabır gerekiyor.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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