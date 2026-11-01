Sevgili Koç, hafta başında Ay Aslan'da Mars ve Jüpiter'in yanından geçerken beşinci evinde eğlenme ve kendini gösterme isteğini körüklüyor; coşkuyla verdiğin sözleri tartmak sana iyi gelir. Haftanın ortasında Güneş ile Merkür'ün kavuşumu sekizinci evinde ortak kaynaklara ve güven meselesine ışık tutuyor. Hafta sonunda Ay'ın Terazi'den Akrep'e geçmesi kapanmamış bir konuyu nazikçe açmana imkan tanıyor.

Maddi olarak sekizinci evin etkisiyle paylaşılan bir ödeme, taksit ya da ortak masraf yeniden gündeme gelebilir. Merkür geriye giderken sözleşme maddelerinde eksik bırakabilir, imzadan önce rakamları yazılı kontrol et. Venüs ile Jüpiter'in sekstili küçük bir tahsilat ya da cömert bir teklifle bütçene nefes aldırabilir.

Peki ya aşk? Yedinci evinde geri hareketli Venüs ilişkide ertelediğin bir konuyu yeniden hatırlatıyor. Hafta sonunda Ay'ın Venüs'e kavuşması partnerinle yumuşak bir konuşma için uygun bir zemin hazırlıyor. Bekar Koç ise eski bir tanıdığın mesajıyla karşılaşabilir; yanıt vermeden önce gerçekten ne istediğini düşün.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…